Укрзализныця: центральный вокзал в Киеве ограничивал работу, пассажиров эвакуировали
Воскресенье, 19 декабря 2021, 13:49
Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве была временно ограничена в связи с сообщением "о заминировании".
Источник: УЗ
Детали: Сообщается, что все работники и пассажиры вокзала были эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
В то же время поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Обновлено: После проверки Центральный и Южный вокзалы Киева вернулись к работе в штатном режиме.
Украинская правда