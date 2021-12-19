Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Укрзализныця: центральный вокзал в Киеве ограничивал работу, пассажиров эвакуировали

Воскресенье, 19 декабря 2021, 14:49
Фото УЗ

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве была временно ограничена в связи с сообщением "о заминировании".

Источник: УЗ

Детали: Сообщается, что все работники и пассажиры вокзала были эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В то же время поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Обновлено: После проверки Центральный и Южный вокзалы Киева вернулись к работе в штатном режиме.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина "сложилось впечатление", что "Украина готовит наступление на Донбасс"

Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал – адвокаты

Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты

СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"

Коронавирус: только 2 области Украины остаются "красными"

"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзалізниця" назначила 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам
УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда
НАБУ с "антимонопольщиками" разоблачили заговор на полмиллиарда гривен
Последние новости
14:11
Главнокомандующий: в приказ о военном учете женщин внесли сотню профессий, бежать в военкомат не надо
14:07
COVID-штамм Омикрон вызывает на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта. исследование
13:54
Греция возвращает маски на улицах и отменяет массовые гуляния перед Новым годом
13:38
фотоУкраинской армии передали отремонтированный МиГ-29
13:27
В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол
13:20
Домашние экспресс-тесты на COVID-19 не действуют в транспорте и общественных заведениях – Минздрав
13:20
Акционеры "Укрнафты" снова не собрались
13:12
В Украину идет потепление и снег с дождем
13:10
"7 лет страдала": во Львове прооперировали девочку, у которой не открывался рот
13:10
Путин заявил, что США со своими ракетами уже на "пороге его дома", а Украину создал Ленин
Все новости...