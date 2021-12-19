Укрзализныця: центральный вокзал в Киеве ограничивал работу, пассажиров эвакуировали

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве была временно ограничена в связи с сообщением "о заминировании".

Источник: УЗ

Детали: Сообщается, что все работники и пассажиры вокзала были эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В то же время поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Обновлено: После проверки Центральный и Южный вокзалы Киева вернулись к работе в штатном режиме.