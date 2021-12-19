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Чернігівський депутат на смерть збив велосипедиста й намагався втекти

Неділя, 19 грудня 2021, 15:17
Чернігівський депутат на смерть збив велосипедиста й намагався втекти

У Бахмачі на Чернігівщині депутат Чернігівської міськради Віктор Міщук на смерть збив велосипедиста і намагався втекти.

Джерело: поліція Чернігівської області, Суспільне

 

Дослівно поліція: "18 грудня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП: водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні".

Деталі: Як повідомили в поліції, водієм виявився 54-річний депутат міської ради. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Разом з тим, Суспільне з посиланням на три джерела повідомляє, що затриманий – депутат міськради від фракції "Рідний дім" Віктор Міщук.

Українська правда

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Теми: ЧернігівДТПЧернігівська область
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