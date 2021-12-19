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Черниговский депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться

Воскресенье, 19 декабря 2021, 15:17
Черниговский депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться

В Бахмаче Черниговской области депутат Черниговского горсовета Виктор Мищук насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться.

Источник: полиция Черниговской области, Суспільне

 

Дословно полиция: "18 декабря около 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в ​​Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу".

Детали: Как сообщили в полиции, водителем оказался 54-летний депутат городского совета. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

 

По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Вместе с тем, Суспільне со ссылкой на три источника сообщает, что задержанный – депутат горсовета от фракции "Рідний дім" Виктор Мищук.

Украинская правда
Темы: ЧерниговДТПЧерниговская область
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