Коронавірус у Києві забрав уже більше 8 тисяч життів

У Києві в суботу, 18 грудня, виявили 374 випадки коронавірусу, померло 22 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 36 хворих на коронавірус і 86 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужала за добу 781 особа.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (73), Святошинському (54) та в Солом‘янському (52) районах.

Серед нових хворих – 212 жінок віком від 18 до 86 років, 148 чоловіків віком від 19 до 91 року, 8 дівчаток від 3 до 17 років і 6 хлопчиків від 8 до 17 років.

Серед померлих – 13 жінок віком від 33 до 86 років та 9 чоловіків від 60 до 91 року.

Всього з початку пандемії у Києві виявили 320 650 випадків Covid, померли 8008 хворих, одужали 298 545 осіб.

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