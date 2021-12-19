Коронавирус в Киеве унес уже более 8 тысяч жизней

В Киеве в субботу, 18 декабря, обнаружили 374 случая коронавируса, умерли 22 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 36 больных коронавирусом и 86 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровел за сутки 781 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (73), Святошинском (54) и Соломенском (52) районах.

Среди новых больных – 212 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, 8 девочек от 3 до 17 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

Среди умерших – 13 женщин от 33 до 86 лет и 9 мужчин от 60 до 91 года.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 320 650 случаев Covid, умерли 8008 больных, выздоровели 298 545 человек.

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