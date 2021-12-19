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"Омікрон" став домінуючим штамом коронавірусу в Ірландії

Неділя, 19 грудня 2021, 18:20
Getty Images

В Ірландії штам коронавірусу "Омікрон" ймовірно вже став домінуючим, склавши понад 50% випадків серед виявлених за попередню добу.

Як повідомляє Irish Times, про це заявили в національній кризовій команді з питань громадського здоров’я, пише "Європейська правда".

В команді заявили, що близько 52% підтверджених тестами (але не секвенуванням геному) заражень за останню добу мають зміни, характерні для штаму "Омікрон".

"Омікрону" вистачило менше двох тижнів, щоб стати в Ірландії домінуючим штамом. Це наочна демонстрація, наскільки він заразний", - сказав головний лікар Тоні Гологен, додавши, що настав час вдаватися до заходів, щоб запобігти перевантаженню медичної системи і смертям, яких можливо було не допустити.

Він закликав якнайшвидше вакцинуватися бустерною дозою тих, кому настав час це зробити, і в цілому проявити відповідальність - обмежити контакти, бачитися з людьми поза приміщеннями, якнайбільше працювати з дому, носити маски, уникати натовпів і залишатися вдома за підозри захворювання або контакту з хворим на коронавірус.

За останню добу в Ірландії, населення якої складає близько 5 млн осіб, зареєстрували 5124 нових хворих.

Нагадаємо, кілька днів тому країна для протидії поширенню нового штаму посилила обмеження для ресторанів і барів.

90% дорослих ірландців вакциновані від коронавірусу, близько третини з них також отримали бустерну дозу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті, зазначила, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим вже до середини січня.

Теми: коронавірусІрландія


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