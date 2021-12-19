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"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

Воскресенье, 19 декабря 2021, 18:20
Getty Images

В Ирландии штамм коронавируса "Омикрон" вероятно уже стал доминирующим, составив более 50% случаев среди обнаруженных за предыдущие сутки.

Как сообщает Irish Times, об этом заявили в национальной кризисной команде по вопросам общественного здоровья, пишет "Европейская правда".

В команде заявили, что около 52% подтвержденных тестами (но не секвенированием генома) заражений за последние сутки имеют изменения, характерные для штамма "Омикрон".

"Омикрону" хватило менее двух недель, чтобы стать в Ирландии доминирующим штаммом. Это наглядная демонстрация, насколько он заразен", - сказал главный врач Тони Гологен, добавив, что пора прибегать к мерам, чтобы предотвратить перегрузку медицинской системы и смерти, которых можно было не допустить.

Он призвал как можно быстрее вакцинироваться бустерной дозой тех, кому пора это сделать, и в целом проявить ответственность - ограничить контакты, видеться с людьми вне помещений, как можно больше работать из дома, носить маски, избегать толп и оставаться дома по подозрению заболевания или контакту с больным. коронавирус.

За последние сутки в Ирландии, население которой составляет около 5 млн человек, зарегистрировали 5124 новых больных.

В Ирландии полностью вакцинированы 90% взрослых и около трети из них также получили бустерную дозу.

Напомним, несколько дней назад страна для противодействия распространению нового штамма усилила ограничения для ресторанов и баров.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, отметила, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется очень быстро и может стать доминирующим уже к середине января.

Темы: коронавирусИрландия
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