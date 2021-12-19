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Наступні три вікенди в українців будуть довгими

Неділя, 19 грудня 2021, 20:49
Наступні три вікенди в українців будуть довгими
pixabay.com

Українці у грудні та січні матимуть додаткові вихідні 27 грудня, 3 і 7 січня.

Джерело: Українська правда

Деталі: Оскільки Різдво Христове за григоріанським календарем, яке святкується 25 грудня, припадає на суботу, то наступний понеділок, 27 грудня, буде вихідним. При цьому робочий день у п'ятницю 24 грудня рекомендовано зробити коротким.

Новий рік, 1 січня, цього року припадає на суботу, тому понеділок 3 січня також буде вихідним. 31 грудня – короткий день.

У п’ятницю, 7 січня, відзначається Різдво за юліанським календарем – цей день також буде вихідним.

 

Українська правда

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Теми: святкування
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