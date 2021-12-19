Следующие три уикенда в Украине будут длинными

Украинцы в декабре и январе будут иметь дополнительные выходные 27 декабря, 3 и 7 января.

Источник: Украинская правда

Детали: Поскольку Рождество Христово по григорианскому календарю, которое празднуется 25 декабря, приходится на субботу, то следующий понедельник, 27 декабря, будет выходным. При этом рабочий день в пятницу 24 декабря рекомендуется сделать коротким.

Новый год, 1 января, в этом году приходится на субботу, поэтому понедельник 3 января тоже будет выходным. 31 декабря – короткий день.

В пятницу, 7 января, отмечается Рождество по юлианскому календарю – этот день тоже будет выходным.