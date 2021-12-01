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Акції в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція

Середа, 1 грудня 2021, 23:16
Акції в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція
фото: Ельдар Сарахман, УП

Під час акцій у Києві поліція не зафіксувала порушень правопорядку.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Заходи пройшли без порушень.

Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва".

Деталі: Як повідомляють у поліції, безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Передісторія:

  • О 19 годині на Майдані Незалежності почалася політична акція, приурочена до роковин Революції гідності 1 грудня 2013 року. Поліцейські перекрили урядовий квартал через цю акцію.
  • Протестувальники закидали стіни будівлі Офісу президента монетками та пішли організованою колоною вулицею Лютеранською до будівлі Верховної Ради.

Українська правда
Теми: Київакціїмітингиполіція
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