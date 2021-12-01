Акції в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція
Середа, 1 грудня 2021, 23:16
Під час акцій у Києві поліція не зафіксувала порушень правопорядку.
Джерело: відділ комунікації поліції Києва
Дослівно: "Заходи пройшли без порушень.
Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва".
Деталі: Як повідомляють у поліції, безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.
Передісторія:
- О 19 годині на Майдані Незалежності почалася політична акція, приурочена до роковин Революції гідності 1 грудня 2013 року. Поліцейські перекрили урядовий квартал через цю акцію.
- Протестувальники закидали стіни будівлі Офісу президента монетками та пішли організованою колоною вулицею Лютеранською до будівлі Верховної Ради.
Українська правда