Акції в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція

Під час акцій у Києві поліція не зафіксувала порушень правопорядку.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Заходи пройшли без порушень.

Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва".

Деталі: Як повідомляють у поліції, безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.

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