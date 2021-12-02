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На Донбасі загинув український воїн

Четвер, 2 грудня 2021, 07:16
фото: штаб ООС

За добу 1 грудня з боку російських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

В районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. 

В бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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