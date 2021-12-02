На Донбасі загинув український воїн

За добу 1 грудня з боку російських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

В районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.