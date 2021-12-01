Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Одного цивільного поранено внаслідок обстрілів російських бойовиків на Сході 

Середа, 1 грудня 2021, 17:49
Ілюстративне фото з пресцентру ООС

31-річний мешканець Мар’їнки дістав поранення внаслідок бойових дій російських окупантів на Сході.

Джерело: повідомлення української сторони в СЦКК, пресцентр операції Об’єднаних сил

Дослівно: "1 грудня у період часу з 11.36 до 11.46 збройні формування РФ здійснили спробу дистанційного мінування території населеного пункту Мар’їнка протипіхотними мінами ПОМ-2. Вибухом однієї з мін було поранено місцевого мешканця.

Вогонь вівся з напрямку Трудівське. Збройні формування РФ здійснили 2 постріли мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7.

В наслідок вибуху однієї з мін, в районі вулиці Москалевського, 42, був поранений громадянин Удинський Сергій Анатолійович, 1980 року народження, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. В нього діагностовано осколкове поранення гомілки".

Пошкоджений автомобіль, яким керував поранений Сергій Удинський
Пошкоджений автомобіль, яким керував поранений Сергій Удинський
Фіксація місця вибуху
ФОТО: УКРАЇНСЬКА МІСІЯ В СЦКК

Деталі: Українські спостерігачі зафіксували та передали до місії ОБСЄ та українських органів прокуратури факт поранення місцевого мешканця російськими військами. 

Російські бойовики також вели вогонь у напрямку Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Що було раніше: 30 листопада російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасДонецька областьвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін обговорив з Ердоганом ситуацію в Україні, поскаржився на Байрактари

"Белавіа" заявила про скорочення авіафлоту через санкції

фотоКриптомайнери вкрали під Києвом електрики на мільйони гривень – СБУ

В Австрії визначили ім'я нового канцлера

Святкування Нового року: у Києві буде найбільший вертеп у Європі

За вбивство байкера в Києві віцечемпіон світу з сумо отримав 12 років тюрми

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Війна на Донбасі: Російські найманці чотири рази порушили "тишу"
Окупанти на Донбасі поранили двох військових і цивільного
Російські бойовики поранили українського військового на Сході
Останні новини
18:56
Зеленський вперше поговорив з Орбаном і запросив його в Україну
18:41
Ryanair запустить два нові рейси з Києва
18:36
Світові ціни на продукти побили рекорд через пшеницю – ООН
18:09
Путін обговорив з Ердоганом ситуацію в Україні, поскаржився на Байрактари
18:08
Гривня дещо ослабла на закритті міжбанку
18:06
ЄС надасть Україні майже півтора мільйони євро на облаштування держкордону
17:46
СписокТри чверті призначених Зеленським суддів забракувала Рада доброчесності
17:37
Посольство України в Сербії висловило протест через пропаганду "ЛНР" у конкурсі дитячих малюнків
17:28
Укренерго отримає чотирьох членів наглядової ради
17:24
Російські бойовики поранили українського військового на Сході
Усі новини...