Одного цивільного поранено внаслідок обстрілів російських бойовиків на Сході 

31-річний мешканець Мар’їнки дістав поранення внаслідок бойових дій російських окупантів на Сході.

Джерело: повідомлення української сторони в СЦКК, пресцентр операції Об’єднаних сил

Дослівно: "1 грудня у період часу з 11.36 до 11.46 збройні формування РФ здійснили спробу дистанційного мінування території населеного пункту Мар’їнка протипіхотними мінами ПОМ-2. Вибухом однієї з мін було поранено місцевого мешканця.

Вогонь вівся з напрямку Трудівське. Збройні формування РФ здійснили 2 постріли мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7.

В наслідок вибуху однієї з мін, в районі вулиці Москалевського, 42, був поранений громадянин Удинський Сергій Анатолійович, 1980 року народження, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. В нього діагностовано осколкове поранення гомілки".

Пошкоджений автомобіль, яким керував поранений Сергій Удинський ФОТО: УКРАЇНСЬКА МІСІЯ В СЦКК

Деталі: Українські спостерігачі зафіксували та передали до місії ОБСЄ та українських органів прокуратури факт поранення місцевого мешканця російськими військами.

Російські бойовики також вели вогонь у напрямку Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Що було раніше: 30 листопада російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.