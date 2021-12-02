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Зеленський вніс низку законопроєктів стосовно громадянства

Четвер, 2 грудня 2021, 10:09
Зеленський вніс низку законопроєктів стосовно громадянства
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський після анонсу законопроєкту про "множинне громадянство" вніс до Верховної Ради п’ять законопроєктів щодо громадянства. 

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Усі ці проєкти законів внесено до парламенту 2 грудня і тексти пропозицій ще не оприлюднено. 

Йдеться про: 

  • Проєкт закону про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№6368);
  • Проєкт закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6369);
  • Проєкт закону про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6370);
  • Проєкт закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6371);
  • Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства (№6372).

Оновлення: Згодом Офіс президента пояснив ініціативи Володимира Зеленського: він хоче врегулювати питання подвійного громадянства змінами до закону "Про громадянство України", зобов'язати чиновників вказували подвійне громадянство у деклараціях, а до роботи в судах і на митниці не допускати осіб із подвійним громадянством.

Цьому передувало: 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну Раду законопроєкту про множинне громадянство.

Довідка: Стаття 4 Конституції України мовить, що "в Україні існує єдине громадянство". Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Законопроєкт про внесення змін до розділу I "Загальні засади" Конституції за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради затверджується всеукраїнським референдумом (ст. 156 Конституції). 

Українська правда

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Теми: громадянствоЗеленськийВерховна Радазаконодавство
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