Зеленський вніс низку законопроєктів стосовно громадянства

Президент Володимир Зеленський після анонсу законопроєкту про "множинне громадянство" вніс до Верховної Ради п’ять законопроєктів щодо громадянства.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Усі ці проєкти законів внесено до парламенту 2 грудня і тексти пропозицій ще не оприлюднено.

Йдеться про:

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№6368);

Проєкт закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6369);

Проєкт закону про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6370);

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6371);

Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства (№6372).

Оновлення: Згодом Офіс президента пояснив ініціативи Володимира Зеленського: він хоче врегулювати питання подвійного громадянства змінами до закону "Про громадянство України", зобов'язати чиновників вказували подвійне громадянство у деклараціях, а до роботи в судах і на митниці не допускати осіб із подвійним громадянством.

Цьому передувало: 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну Раду законопроєкту про множинне громадянство.

Довідка: Стаття 4 Конституції України мовить, що "в Україні існує єдине громадянство". Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Законопроєкт про внесення змін до розділу I "Загальні засади" Конституції за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради затверджується всеукраїнським референдумом (ст. 156 Конституції).