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Зеленський хоче, щоб чиновники декларували подвійне громадянство

Четвер, 2 грудня 2021, 12:51
Зеленський хоче, щоб чиновники декларували подвійне громадянство
Володимир Зеленський у Раді, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський сподівається врегулювати питання подвійного громадянства змінами до закону "Про громадянство України", зобов'язати чиновників вказували подвійне громадянство у деклараціях, а до роботи в судах і на митниці не допускати громадян інших держав.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: 2 грудня президент подав на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Як сказано у пресрелізі, проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" покликаний забезпечити правову визначеність ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство (підданство) інших держав.

Тому документ "актуалізує положення законодавства у сфері громадянства та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у розв'язанні питань громадянства України".

Пряма мова Зеленського: "Таким чином ми врегулюємо питання, які стосуються подвійного громадянства. 

Цінність громадянства України має зростати: український паспорт повинен бути запорукою вільного й безпечного пересування по світу, а українець має почуватися захищеним у будь-якій країні й знати, що на сторожі його прав та інтересів стоїть його держава".

Більше деталей: Інший проект закону Зеленського – "Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства" – визначає правові та організаційні засади функціонування системи декларування громадянами України наявності громадянства інших держав або перебування у процедурі набуття чи припинення громадянства (підданства) іноземної держави. 

Також він містить правові засади перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей, протидію використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

А законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства)" пропонує встановити адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або неподання суб'єктом декларування декларації про наявність громадянства (підданства) іноземної держави, про перебування в процедурі набуття чи припинення громадянства іноземної держави тощо.

Цей документ також пропонує встановити кримінальну відповідальність за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей про наявність громадянства чи підданства іноземної держави.

Пряма мова Зеленського: "Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. 

Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також є громадянином іншої держави, вона має про це чесно повідомити – українське суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність".

Інші деталі: Законопроєкт про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства" має на меті протидію використанню громадянами України громадянства іноземної держави як інструмента втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. 

Зеленський пояснив, що пропонує "встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави".

А проєкт закону "Про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства" пропонує встановити обмеження на зайняття посад і в митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство або підданство іноземної держави чи держав.

Президент закликає народних депутатів усіх фракцій і груп підтримати внесені ним законопроєкти. 

Нагадаємо: Єдине громадянство прописане в Конституції України. Законопроєкт про внесення змін до розділу I "Загальні засади" Конституції за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради затверджується всеукраїнським референдумом (ст. 156 Конституції). 

2 грудня Зеленський подав до Верховної Ради 5 законопроєктів щодо громадянства. Документи розроблено на виконання рішення Ради нацбезпеки й оборони від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеного в дію указом президента 4 березня.

Цьому передувало: 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну Раду законопроєкту про множинне громадянство.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: громадянствоЗеленськийзаконодавствосудмитниця
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