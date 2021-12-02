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ЦПК: Татаров готує фальсифікацію конкурсу на керівника САП

Четвер, 2 грудня 2021, 10:35
ЦПК: Татаров готує фальсифікацію конкурсу на керівника САП
Віталій Шабунін. Фото Суспільного з Facebook Шабуніна

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що заступник керівника Офісу Олег Татаров готує фальсифікацію конкурсу на керівника САП, а допомагає йому в цьому генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Джерело: Шабунін у Facebook

Пряма мова голови правління ЦПК: "Нижче стейтмент країн G7 щодо фальсифікації конкурсу на керівника САП, яку готує Татаров

Допомагає йому в цьому Венедіктова. Якось зовсім "випадково" з сайту ОГП зник розділ, присвячений конкурсу.

І зовсім "випадково" Венедіктова знесла з сайту оголошення про сьогоднішнє засідання комісії, яке МАЄ відбутися о 17:30 і буде транслюватися на офіційному YouTube каналі комісії".

Деталі: Шабунін підкреслив, що це буде важливе засідання, адже на ньому члени комісії мали би оголосити бали за практичне завдання, де, за його словами, і буде видно фальсифікацію, а також призначати дату співбесіди з двома фіналістами.

Що було раніше: Посли країн "Групи семи" (G7) закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила 1 грудня, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Українська правда

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Теми: ЦПКТатаровАнтикорупційна прокуратура
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