Майже половина українців не підтримують ідею подвійного громадянства

Майже половина українців не підтримуюють ідею про запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні.

Джерело: результати опитування Демініціатив спільно з КМІС, проведеного з 22 жовтня по 12 листопада

Дослівно: "48% респондентів не підтримують взагалі ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні.

Водночас 24% висловлюються за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків;

11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО".

Деталі: При цьому, 7% респондентів можуть підтримати запровадження множинного громадянства з усіма країнами, окрім Росії.

Майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю.

Дослідження провів фонд "Демініцівативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроєкту Re:Open Zakarpattia.

Опитування проводилося серед українців віком від 18 років з 22 жовтня по 12 листопада методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх областях, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Було зібрано 2003 анкети.

Похибка вибірки не перевищує: 2.4% для показників близьких до 50%, 2.1% — для показників близьких до 25%, 1.5% — для показників близьких до 10%.

Єдине громадянство прописане в Конституції України. Законопроєкт про внесення змін до розділу I "Загальні засади" Конституції за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради затверджується всеукраїнським референдумом (ст. 156 Конституції).

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