Соратниці Навального Соболь змінили умовне покарання на реальне

Симоновський районний суд Москви замінив юристу російського "Фонду боротьби з корупцією" та соратниці опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь умовні виправні роботи у "квартирній справі" на реальні.

Джерело: Соболь у Twitter

Пряма мова Соболь: Російський суд замінив мені умовні виправні роботи на реальні через мою спробу поговорити з Кудрявцевим із групи фсбшників-вбивць Навального.

Проти отруйників Навального кримінальну справу досі не порушили".

Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального. Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено. — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 2, 2021

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