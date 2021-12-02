Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Соратниці Навального Соболь змінили умовне покарання на реальне

Четвер, 2 грудня 2021, 15:40
твіттер Соболь

Симоновський районний суд Москви замінив юристу російського "Фонду боротьби з корупцією" та соратниці опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь умовні виправні роботи у "квартирній справі" на реальні.

Джерело: Соболь у Twitter

Пряма мова Соболь: Російський суд замінив мені умовні виправні роботи на реальні через мою спробу поговорити з Кудрявцевим із групи фсбшників-вбивць Навального.

Проти отруйників Навального кримінальну справу досі не порушили".

Передісторія:

  • 21 грудня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується нібито з одним із співробітників ФСБ, які стежили за ним і брали участь у спецоперації щодо його отруєння.
  • Того ж дня Любов Соболь приїхала до квартири Костянтина Кудрявцева, з яким до цього говорив по телефону Олексій Навальний, представившись помічником секретаря Радбезу. Після цього поліцейська машина заблокувала виїзд автомобілю, в якому сиділа Соболь, а після виходу з машини її затримали.
  • У ніч на 22 грудня її відпустили, не ставши пред'являти звинувачень.
  • Згодом Соболь пред'явили звинувачення в незаконному проникненні в житло із застосуванням насильства та визнали винною й приговорили до одного року умовно та виправних робіт.

Українська правда
Теми: НавальнийРосіяПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома

фото, відеоВ Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини

Білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями

Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди

У разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути "Північний потік-2" - глава ЄНП

В Україні посилюють карантин

Усі новини...
Навальний
Лукашенко обіцяє сісти за стіл перемовин із Тихановською, якщо Путін зробить те ж із Навальним
Європарламент присудив Навальному премію Сахарова
Тарифи на тепло до кінця зими не зростуть – меморандум
Останні новини
21:18
Новини економіки: падіння Bitcoin, китайський автовиробник повертається в Україну
20:44
Один із постраждалих внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС помер
20:20
Румунія посилить обмеження після виявлення перших випадків штамму "Омікрон"
19:53
Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома
19:23
мапаМайже всю Україну накриє мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця
18:50
Папа Римський вдруге відвідав табір мігрантів на Лесбосі
18:29
В Ужгороді величезну менору скинули в річку
18:11
У Брюсселі тисячі людей протестують через посилення коронавірусних обмежень
17:59
В районі ООС другу добу зберігається "тиша"
17:54
У стартапі Reface масове скорочення та нестача коштів — ЗМІ
Усі новини...