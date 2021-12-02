Соратниці Навального Соболь змінили умовне покарання на реальне
Четвер, 2 грудня 2021, 15:40
Симоновський районний суд Москви замінив юристу російського "Фонду боротьби з корупцією" та соратниці опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь умовні виправні роботи у "квартирній справі" на реальні.
Джерело: Соболь у Twitter
Пряма мова Соболь: Російський суд замінив мені умовні виправні роботи на реальні через мою спробу поговорити з Кудрявцевим із групи фсбшників-вбивць Навального.
Проти отруйників Навального кримінальну справу досі не порушили".
Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального. Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено.— Соболь Любовь (@SobolLubov) December 2, 2021
Передісторія:
- 21 грудня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується нібито з одним із співробітників ФСБ, які стежили за ним і брали участь у спецоперації щодо його отруєння.
- Того ж дня Любов Соболь приїхала до квартири Костянтина Кудрявцева, з яким до цього говорив по телефону Олексій Навальний, представившись помічником секретаря Радбезу. Після цього поліцейська машина заблокувала виїзд автомобілю, в якому сиділа Соболь, а після виходу з машини її затримали.
- У ніч на 22 грудня її відпустили, не ставши пред'являти звинувачень.
- Згодом Соболь пред'явили звинувачення в незаконному проникненні в житло із застосуванням насильства та визнали винною й приговорили до одного року умовно та виправних робіт.
Українська правда