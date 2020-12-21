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"Отруєні труси": Навальний опублікував розмову з "агентом ФСБ", причетним до операції

Понеділок, 21 грудня 2020, 14:43
Отруєні труси: Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до операції

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

Джерело: відео Навального на YouTube

Деталі: На відео Навальний спілкується із працівником ФСБ Костянтином Кудрявцевим і той майже підтверджує, що політика намагалися вбити.

Навальний зателефонував Кудрявцеву і представився помічником керівника Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Він начебто намагався з’ясувати деталі операції для звіту.

Зокрема Навальний поцікавився, чому операція була провалена і співрозмовник розповів, що на це вплинули збіг обставин. Зокрема, що літак із Навальним швидко приземлили і, що медики, які приїхали встигли надати першу допомогу, що могла нейтралізувати дію отрути.

Співрозмовник Навального також розповів, як очищав конфіскований одяг політика від слідів отрути. За його словами, особливу увагу при очищенні було приділено швам на внутрішній стороні трусів.

Під час розмови чоловік також назвав прізвище ще одного співробітника ФСБ, який брав участь в операції - Василя Калашникова.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписализ німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версієюхімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердилиотруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  •  Путін під час великої прес-конференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНавальнийФСБ
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