"Отруєні труси": Навальний опублікував розмову з "агентом ФСБ", причетним до операції

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

Джерело: відео Навального на YouTube

Деталі: На відео Навальний спілкується із працівником ФСБ Костянтином Кудрявцевим і той майже підтверджує, що політика намагалися вбити.

Навальний зателефонував Кудрявцеву і представився помічником керівника Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Він начебто намагався з’ясувати деталі операції для звіту.

Зокрема Навальний поцікавився, чому операція була провалена і співрозмовник розповів, що на це вплинули збіг обставин. Зокрема, що літак із Навальним швидко приземлили і, що медики, які приїхали встигли надати першу допомогу, що могла нейтралізувати дію отрути.

Співрозмовник Навального також розповів, як очищав конфіскований одяг політика від слідів отрути. За його словами, особливу увагу при очищенні було приділено швам на внутрішній стороні трусів.

Під час розмови чоловік також назвав прізвище ще одного співробітника ФСБ, який брав участь в операції - Василя Калашникова.

Прямо представляю себе, как это было. Совет Безопасности. Сидят: Путин, Патрушев, Бортников, Матвиенко.

Бортников: Нам нужен приказ работать по трусам Навального.

Путин: Даю приказ работать по его трусам. Эти трусы - угроза нашей безопасности номер 1. — Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

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