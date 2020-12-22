У Москві після розмови Навального з "отруйником" затримали прихильників політика

Після публікації Олексієм Навальним розмови зі своїм можливим отруйником в Москві затримали кількох прихильників опозиційного політика.

Джерело: Медуза

Деталі: Зокрема, затримали, а потім відпустили без пред'явлення обвинувачень співробітницю Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

Увечері 21 грудня вона приїхав до будинку ймовірного співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, який міг брати участь в операції щодо отруєння Навального. Відзначається, що Соболь намагалася поговорити з Кудрявцевим, дзвонила в його квартиру, але той, за її словами, не відповів і викликав поліцію.

У ніч на 22 грудня її відпустили, не ставши пред'являти обвинувачення. Чи порушували кримінальну справу, невідомо. На Соболь склали адмінпротокол за статтею про непокору законному розпорядженню поліцейського (передбачає до 15 діб арешту).

Також біля будинку Кудрявцева затримали співробітника передвиборного штабу Любові Соболь Костянтина Распопова. Його відвезли в ОВД "Новокосіно" для встановлення особи.

А біля будівлі поліції, де опитували Соболь, карний розшук затримав співробітників Ютьюб-каналу "Навальний Live" Ольгу Ключникову і Якима Керімова – їх запідозрили в тому ж злочині, що і Соболь. До них відмовлялися пускати адвокатів. Усіх трьох затриманих залишили в поліції до суду на 48 годин по адмінстатті про непокору законному розпорядженню поліцейського.

У різних містах Росії почалися пікети на підтримку Навального і проти ФСБ, деяких їх учасників також затримують.

Зокрема, в Москві ввечері 21 грудня пікети проходили біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Одну активістку затримали з плакатом "Путін боїться Навального", ще одного активіста – з плакатом "Труси Навального відіпрали, а як справи з власними?" Відзначається, що затриманих привезли в поліцію, після чого відпустили із зобов'язанням про явку.

Також пікети пройшли біля будівель ФСБ в Омську, Єкатеринбурзі та Іркутську.

Що було раніше: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації. ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.

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