Соратницю Навального засудили у "квартирній справі"

Юриста російського "Фонду боротьби із корупцією" та соратницю опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь визнали винною у так званій "квартирній справі" та приговорили до одного року умовно та виправних робіт.

Джерело: Meduza

Деталі: Окрім того, із заробітної плати юристки будуть стягувати 10% у дохід держави.

Вирок виніс Перовський суд Москви.

Якщо Соболь не буде протягом року відмічатись у кримінальній інспекції, то умовний термін можуть замінити на реальний.

Юристка назвала рішення "соромом та ганьбою". Вона планує оскаржувати рішення.

Що передувало: У Росії юристці "Фонду боротьби з корупцією" Любові Соболь пред'явили звинувачення в незаконному проникненні в житло із застосуванням насильства за спробу поговорити зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, якого опозиціонер Олексій Навальний називає одним із учасників його отруєння.

Справу порушено за заявою тещі Кудрявцева. Адвокати Соболь вимагали проведення поліграфа (детектора брехні) тещі ФСБ-шника, але слідчі їм відмовили.

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