Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Соратницю Навального засудили у "квартирній справі"

Четвер, 15 квітня 2021, 12:16
Фото: Twitter Соболь

Юриста російського "Фонду боротьби із корупцією" та соратницю опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь визнали винною у так званій "квартирній справі" та приговорили до одного року умовно та виправних робіт.

Джерело: Meduza

Деталі: Окрім того, із заробітної плати юристки будуть стягувати 10% у дохід держави.

Вирок виніс Перовський суд Москви. 

Якщо Соболь не буде протягом року відмічатись у  кримінальній інспекції, то умовний термін можуть замінити на реальний. 

Юристка назвала рішення "соромом та ганьбою". Вона планує оскаржувати рішення. 

Що передувало:  У Росії юристці "Фонду боротьби з корупцією" Любові Соболь пред'явили звинувачення в незаконному проникненні в житло із застосуванням насильства за спробу поговорити зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, якого опозиціонер Олексій Навальний називає одним із учасників його отруєння.

Справу порушено за заявою тещі Кудрявцева. Адвокати Соболь вимагали проведення поліграфа (детектора брехні) тещі ФСБ-шника, але слідчі їм відмовили.

Передісторія:

  • 21 грудня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується нібито з одним із співробітників ФСБ, які стежили за ним і брали участь у спецоперації щодо його отруєння.
  • Того ж дня Любов Соболь приїхала до квартири Костянтина Кудрявцева, з яким до цього говорив по телефону Олексій Навальний, представившись помічником секретаря Радбезу. Після цього поліцейська машина заблокувала виїзд автомобілю, в якому сиділа Соболь, а після виходу з машини її затримали.
  • У ніч на 22 грудня її відпустили, не ставши пред'являти звинувачень.

Теми: НавальнийРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вірастюк переміг на довиборах в Раду – "Слуга народу"

РНБО обговорить війну таємно, Офіс президента озвучив частину питань

Посол у Німеччині: Україні доведеться подумати про ядерний статус, якщо її не приймуть в НАТО

Окупанти Криму: Україні до нас не дотягнутися

Меркель і Байден обговорили Україну і закликали Росію скоротити нарощення військ

Спад хвилі: 16 427 нових випадків COVID і 433 летальних за добу в Україні 

Усі новини...
Навальний
"Важко говорить": дружина Навального розповіла про стан ув’язненого російського політика
В російський колонії не знайшли у Навального проблем зі здоров'ям
Навальний подав у суд на колонію, бо не дають читати Коран
Останні новини
12:48
"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ
12:44
Контрольний пакет "Мотор Січі" продали в офшорах за $700 млн з порушеннями – Арахамія
12:42
В армії США вважають, що Україна може відбити атаку Росії "з часом" 
12:41
Глава Єврокомісії зіткнулась зі звинуваченнями в Брюсселі після відмови Зеленському
12:40
Весна коверзує: помірне тепло, дощі, в одному регіоні - мокрий сніг
12:23
Рубль упав до долара і євро на тлі новин про нові санкції США
12:21
Більшість українців схвалює, що Україна не планує купувати російський "Спутник-V"
12:16
Соратницю Навального засудили у "квартирній справі"
12:16
Кулеба попросив країни Балтії переконати ЄС і НАТО у практичній підтримці України
11:53
Жмак звинуватив наглядову раду УЗ у корупції та подав до суду через звільнення
Усі новини...