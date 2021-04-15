Соратницю Навального засудили у "квартирній справі"
Юриста російського "Фонду боротьби із корупцією" та соратницю опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь визнали винною у так званій "квартирній справі" та приговорили до одного року умовно та виправних робіт.
Джерело: Meduza
Деталі: Окрім того, із заробітної плати юристки будуть стягувати 10% у дохід держави.
Вирок виніс Перовський суд Москви.
Якщо Соболь не буде протягом року відмічатись у кримінальній інспекції, то умовний термін можуть замінити на реальний.
Юристка назвала рішення "соромом та ганьбою". Вона планує оскаржувати рішення.
Що передувало: У Росії юристці "Фонду боротьби з корупцією" Любові Соболь пред'явили звинувачення в незаконному проникненні в житло із застосуванням насильства за спробу поговорити зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, якого опозиціонер Олексій Навальний називає одним із учасників його отруєння.
Справу порушено за заявою тещі Кудрявцева. Адвокати Соболь вимагали проведення поліграфа (детектора брехні) тещі ФСБ-шника, але слідчі їм відмовили.
Передісторія:
- 21 грудня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується нібито з одним із співробітників ФСБ, які стежили за ним і брали участь у спецоперації щодо його отруєння.
- Того ж дня Любов Соболь приїхала до квартири Костянтина Кудрявцева, з яким до цього говорив по телефону Олексій Навальний, представившись помічником секретаря Радбезу. Після цього поліцейська машина заблокувала виїзд автомобілю, в якому сиділа Соболь, а після виходу з машини її затримали.
- У ніч на 22 грудня її відпустили, не ставши пред'являти звинувачень.