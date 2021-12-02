"Подвійне громадянство": що пропонує Зеленський у законопроєкті

Запропоновані президентом зміни до закону "Про громадянство України" передбачають збереження принципу єдиного громадянства, закріпленого в Конституції України, та запровадження декларації про визнання себе лише громадянином України для набуття українського громадянства.

Джерело: текст законопроєкту №6368 про зміни до закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України і проєкт закону №6369 про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства

Деталі: У тексті законопроєкту, поданого Володимиром Зеленським 2 грудня, не використовуються терміни "подвійне громадянство" або "множинне громадянство".

Як і у чинному законі "Про громадянство України", у проєкті закону сказано, що законодавство України про громадянство ґрунтується на принципі "єдиного громадянства – громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України".

Дослівно: "Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".

Деталі: Однією з умов прийняття у громадянство України є "подання іноземцем декларації про визнання громадянином України або зобов’язання припинити іноземне громадянство, або декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, або декларації про відсутність іноземного громадянства".



Зокрема, "декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України" можуть подати: іноземці, яким надано статус біженця чи притулок в Україні; іноземці, які служать чи служили в Збройних силах чи Нацгвардії України, а також дружини, чоловіки чи діти таких осіб; ті, хто має визначні заслуги перед Україною або прийняття якого до громадянства України становить державний інтерес для України; особи, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і які зазнають у країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні мотиви тощо.

Таку декларацію також можуть надати особи, які зобов’язалися припинити іноземне громадянство, але існують незалежні від них причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства).

"Декларацію про відсутність іноземного громадянства" подають особи без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства для отримання чи поновлення громадянства України зобов’язані подавати свої біометричні дані.

Особа не може набути громадянство України за територіальним походженням, якщо вона вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид, засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, вчинила на території іншої держави діяння, яке визнане законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Стаття 20 законопроєкту передбачає такі підстави для втрати громадянства України:

1) використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство (підданство) іноземної держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці, національним інтересам України;

2) набуття особою громадянства України внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів, невиконання зобов’язання припинити іноземне громадянство тощо;

3) встановлення факту проходження військової служби за контрактом у державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, особами, які на момент проходження військової служби мали (мають) громадянство України.

Проєкт закону передбачає "збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України". Водночас, громадянин України, який постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його заявою.

Серед іншого, передбачається внесення всіх даних, пов'язаних із громадянством, до Єдиного державного демографічного реєстру.

Більше деталей: Проєкт закону про запобігання та протидію загрозам нацбезпеці у сфері громадянства передбачає, що чиновники, керівники об'єктів державної власності, громадяни з доступом до державної таємниці, розвідники, члени виборчих комісій та члени партій мають подавати декларацію про наявність (відсутність) іноземного громадянства, про перебування (неперебування) в процедурі та про подання документів для набуття іноземного громадянства.

Громадяни, які досягли 18 років, можуть за власним бажанням подати таку декларацію.

Декларація подається із застосуванням засобів електронного кабінету суб'єкта декларування.

У разі встановлення Службою безпеки України наявності у громадянина України громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав), відомості про це передаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для внесення до Єдиного державного демографічного реєстру.

Особи, винні у порушенні вимог цього закону, нестимуть відповідальність.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський сподівається врегулювати питання подвійного громадянства змінами до закону "Про громадянство України", зобов'язати чиновників вказували подвійне громадянство у деклараціях, а до роботи в судах і на митниці не допускати громадян інших держав.

Стаття 4 розділу I Конституції України мовить, що "в Україні існує єдине громадянство". Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 156 Конституції передбачає, що аконопроєкт про внесення змін до розділу I "Загальні засади" Конституції за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради затверджується всеукраїнським референдумом.