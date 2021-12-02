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На Сході російські бойовики поранили українського військового

Четвер, 2 грудня 2021, 18:02
Ілюстративне фото з facebook сторінки пресцентру ООС

Російські бойовики від початку доби 2 грудня чотири рази порушили режим припинення вогню на Сході, зокрема завдавши поранення українському військовослужбовцю.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Російські незаконні формування вели вогонь у напрямку Новолуганського із мінометів 82 мм калібру й гранатометів. Також міномети калібру 120 мм застосували в напрямку Красногорівки.

На Приазов’ї російські бойовики стріляли з гранатометів у бік Широкиного, а також із гранатометів та іншої стрілецької зброї поблизу Водяного.

Що було раніше: У середу 1 грудня російські окупанти поранили цивільного мешканця, здійснюючи дистанційне мінування околиць Мар’їнки.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійнаДонбас


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