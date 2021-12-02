Напередодні в зоні ООС ворожа куля снайпера вбила 21-річного бійця із Краматорська
Четвер, 2 грудня 2021, 17:06
1 грудня в зоні операції об’єднаних сил поблизу Новотроїцького від ворожої кулі загинув 21-річний солдат Валерій Геровкін із Краматорська.
Джерело: Facebook-сторінка 93 ОМБр Холодний Яр
Пряма мова: "1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер.
Трагедія сталася ввечері на спостережному посту".
Деталі: Боєць народився 21 липня 1999 року. Родом із Краматорська.
До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року.
Це була перша ротація хлопця в ООС.
У пресслужбі додали, що без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній.
Нагадаємо:
- 1 грудня на Донбасі внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Українська правда