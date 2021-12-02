Напередодні в зоні ООС ворожа куля снайпера вбила 21-річного бійця із Краматорська

1 грудня в зоні операції об’єднаних сил поблизу Новотроїцького від ворожої кулі загинув 21-річний солдат Валерій Геровкін із Краматорська.

Джерело: Facebook-сторінка 93 ОМБр Холодний Яр

Пряма мова: "1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер.

Трагедія сталася ввечері на спостережному посту".

Деталі: Боєць народився 21 липня 1999 року. Родом із Краматорська.

До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року.

Це була перша ротація хлопця в ООС.

Валерій (зліва) разом із товаришем по службі

У пресслужбі додали, що без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній.

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