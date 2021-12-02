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Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Четвер, 2 грудня 2021, 23:37
Ілюстративне фото з facebook-сторінки Київського метрополітену

Мер Києва Віталій Кличко анонсував нові ціни на проїзд у громадському транспорті, які орієнтовно планують ухвалити після опалювального сезону.

Джерело: відповідь Кличка на питання журналіста телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Це рішення ми будемо приймати, як тільки закінчиться опалювальний сезон у столиці".

Деталі: Кличко сказав, що влада планує встановити тариф розміром 12 гривень для мешканців столиці. Він уточнив, що йдеться про тих жителів, які мають "Картку киянина".

Жителі Київської області можуть придбати проїзний квиток, на якому вартість однієї поїздки становитиме 14 грн.

За його пропозицією, одноразовий квиток для туристів буде коштувати 20 грн.

"Картку киянина" можуть отримати люди, які мають офіційну прописку або працевлаштування на території Києва. Її видають через мережу "Ощадбанку".

Мер Києва не прояснив, як ціну встановлюватимуть для жителів Києва, у яких немає офіційної прописки чи місця працевлаштування.

Кличко пообіцяв, що влада збереже знижки для пільгових верств населення, а також право на безкоштовний проїзд для окремих груп пільговиків.

Довідково: Опалювальний сезон в Україні традиційно завершується приблизно 15 квітня.

Передісторія: 

  • На початку листопада заступник міського голови Микола Поворозник заявив, що київська місцева влада планувала підвищити з 1 січня 2022 року тарифи проїзду до 20 грн за поїздку. Через кілька днів під Київською міською державною адміністрацією влаштували протест проти здорожчання проїзду.
  • Згодом Кличко пообіцяв 17 листопада, що ціни на проїзд у громадському транспорті не зміняться до закінчення опалювального сезону.
  • У травні Кличко казав, що собівартість поїздки в громадському транспорті становить 15 гривень.

Денис Карловський, УП
Теми: КиївтранспортВіталій КличкоКМДА


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