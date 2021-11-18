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Під Київрадою зібрали мітинг проти подорожчання проїзду. Кличко обіцяє консультації

Четвер, 18 листопада 2021, 12:10
Під Київрадою зібрали мітинг проти подорожчання проїзду. Кличко обіцяє консультації
Фото з Facebook-сторінки Марш за Київ

Під будівлею Київської міської державної адміністрації і Київради влаштували акцію проти підвищення тарифів у міському транспорті столиці, участь у заході беруть близько 70 осіб.

Джерело: "Укрінформ" і Facebook-сторінка "Марш за Київ", Віталій Кличко на засіданні Київради

Пряма мова одного з організаторів акції, голови ГО "Urban crew" Владислава Самойленка: "Нас не влаштовує вчорашня новина Віталія Кличка про відстрочення (подорожчання) вартості проїзду. 

Нам не зрозуміла сама формула. На підставі чого було рішення підняти із 8 до 20 грн? Підіймати вартість проїзду рано чи пізно доведеться, але ніхто не пояснює формулу".

Деталі: Учасники акції вимагають публічно представити формулу розрахунку вартості проїзду в столиці.

Віктор Петрук заявив, що громадський транспорт є планово збитковим у більшості країн світу, а міста Люксембург і Таллінн взагалі відмовилися від плати за проїзд у громадському транспорті.

Учасники акції зазначають, що у Києві немає єдиного електронного квитка, яким можна зручно і вигідно користуватись усіма видами транспорту, адже до громадського транспорту не входять маршрутки та приміський транспорт.

Київський міський голова Віталій Кличко, відкриваючи засідання Київради, відреагував на цей мітинг. 

Пряма мова Кличка: "Під Київрадою зібрали акцію проти підвищення тарифі на проїзд у громадському транспорті Києва. Нагнітають емоції, бачимо. Вчора я заявляв і ще раз хочу наголосити: питання перегляду вартості тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону розглядатися не буде. 

Перший заступник голови КМДА ініціював процес публічних консультацій щодо встановлення тарифі на проїзд у громадському транспорті Києва". 

Деталі: За словами мера, комунальні підприємства "Київський метрополітен" та "Київпастранс" звернулися ще навесні до КМДА з тим, що тарифи на перевезення на комунальному транспорті давно вже не відповідають їхній собівартості. 

Кличко зазначив, що відбулося значне зростання цін на енергоносії. Лише цього року дотація на комунальний транспорт коштує столичному бюджету 4,5 мяльірди гривень. 

Він додав: щоб не підвищувати тарифи на опалення й гарячу воду для киян міська влада компенсувала з бюджету столиці більше 2 мільярдів гривень 

Пряма мова Кличка: "Ми поставлені перед вибором: Або збільшувати цифри у платіжках на комуналку, або підвищувати ціну на проїзд. Бо весь бюджет столиці ми не можемо пустити на дотації… Разом із тим я розумію, наскільки чутливим для людей є питання вартості проїзду. Тому воно поки винесене на обговорення".

Передісторія: 

  • Влада Києва запланувала з 1 січня 2022 року підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті. Пропонується, що одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням "картки киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн.
  • Згодом Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що у Києві питання про перегляд тарифів на проїзд не розглядатиметься до кінця опалювального сезону, тобто до квітня.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївтранспортціниакціїВіталій Кличко
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