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Кандидат від лівих переміг на президентських виборах в Чилі

Понеділок, 20 грудня 2021, 02:55
Кандидат від лівих переміг на президентських виборах в Чилі
ФОТО: GETTY IMAGES

Кандидат від лівих Габріель Боріч переміг на президентських виборах у Чилі.

Джерело: BBC, AlJazeera, CNN

Деталі:  Боріч переміг із 56% голосів, а його правий суперник Хосе Антоніо Каст поступився з 44% голосів.

Каст визнав свою поразку через півтори години після закриття виборчих дільниць та після підрахунку приблизно половини бюлетенів. Каст сказав, що його суперник "заслуговує на нашу повагу".

У свої 35 років Боріч стане одним із наймолодших політичних лідерів світу та наймолодшим президентом в історії Чилі з моменту повернення країни до демократії в 1990 році, коли вступить на посаду у березні.  Колишній лідер студентських протестів, він підтримував масові демонстрації проти нерівності та корупції, які вразили Чилі у 2019 та 2020 роках. Під час передвиборчої кампанії він пообіцяв "поховати" неоліберальну економічну модель, залишену диктатурою Августо Піночета 1973–1990 років, та підняти податки для "надбагатих", щоб розширити соціальні послуги, боротися з нерівністю та посилити захист довкілля.

BBC пише, що ці вибори були одними з найполяризованіших за останні десятиліття. Обидва кандидати запропонували різні погляди на країну, і обидва є аутсайдерами, які представляють політичні партії, які ніколи не були в уряді.

"Українська правда" в Threads

Теми: президентвибори
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