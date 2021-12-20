Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кандидат від лівих переміг на президентських виборах в Чилі

Понеділок, 20 грудня 2021, 03:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Кандидат від лівих Габріель Боріч переміг на президентських виборах у Чилі.

Джерело: BBC, AlJazeera, CNN

Деталі:  Боріч переміг із 56% голосів, а його правий суперник Хосе Антоніо Каст поступився з 44% голосів.

Каст визнав свою поразку через півтори години після закриття виборчих дільниць та після підрахунку приблизно половини бюлетенів. Каст сказав, що його суперник "заслуговує на нашу повагу".

У свої 35 років Боріч стане одним із наймолодших політичних лідерів світу та наймолодшим президентом в історії Чилі з моменту повернення країни до демократії в 1990 році, коли вступить на посаду у березні.  Колишній лідер студентських протестів, він підтримував масові демонстрації проти нерівності та корупції, які вразили Чилі у 2019 та 2020 роках. Під час передвиборчої кампанії він пообіцяв "поховати" неоліберальну економічну модель, залишену диктатурою Августо Піночета 1973–1990 років, та підняти податки для "надбагатих", щоб розширити соціальні послуги, боротися з нерівністю та посилити захист довкілля.

BBC пише, що ці вибори були одними з найполяризованіших за останні десятиліття. Обидва кандидати запропонували різні погляди на країну, і обидва є аутсайдерами, які представляють політичні партії, які ніколи не були в уряді.

Теми: президентвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США відповіли на заяву Росії про провокацію з хімзброєю на Донбасі

США можуть обмежити поставку смартфонів у РФ в разі нападу на Україну – ЗМІ

Новини 21 грудня: Україна та НАТО, зрив обрання голови САП

Комісія таки зірвала обрання керівника САП

Зеленський упевнений, що українці не вийдуть на вулиці підтримувати Порошенка

ВІДЕОУкраїна чекає на рішення щодо свого майбутнього в НАТО на саміті в Мадриді

Усі новини...
президент
Доступне громадянство для росіян, що воюють за Україну: Зеленський підписав закон
За рік президентський рейтинг топ-кандидатів майже не змінився – КМІС
Головні новини п’ятниці та ночі: рейтинг президента, загострення в Азовському морі
Останні новини
06:37
Україна – 5-та у світі за добовою смертністю від Covid
06:23
фотоНа Вінниччині горів готель, є жертва
05:45
В Івано-Франківській області стався землетрус
04:46
У Британії для вакцинованих осіб з Covid скорочують термін самоізоляції
03:43
США відповіли на заяву Росії про провокацію з хімзброєю на Донбасі
03:17
У найближчі тижні штам "омікрон" буде домінувати в більшості країн Європи – ВООЗ
02:50
Space X перенесла запуск українського супутника
01:52
Ізраїль вводить 4-ту дозу вакцинації проти Covid особам від 60 років і медикам
00:53
Німеччина запроваджує "заборону зібрань на Новий рік"
00:28
Нова зустріч Байдена і Путіна поки не планується – Блінкен
Усі новини...