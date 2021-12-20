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Кандидат от левых победил на президентских выборах в Чили

Понедельник, 20 декабря 2021, 03:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Кандидат от левых Габриэль Борич победил на президентских выборах в Чили.

Источник: BBC, AlJazeera, CNN

Детали:  Борич победил с 56% голосов, а его правый соперник Хосе Антонио Каст уступил с 44% голосов.

Каст признал свое поражение через полтора часа после закрытия избирательных участков и после подсчета примерно половины бюллетеней. Каст сказал, что его соперник "заслуживает нашего уважения".

В свои 35 лет Борич станет одним из самых молодых политических лидеров мира и самым молодым президентом в истории Чили с момента возвращения страны к демократии в 1990 году, когда вступит в должность в марте. Бывший лидер студенческих протестов, он поддерживал массовые демонстрации против неравенства и коррупции, поразивших Чили в 2019 и 2020 годах. Во время предвыборной кампании он пообещал "похоронить" неолиберальную экономическую модель, оставленную диктатурой Августо Пиночета 1973-1990 годов, и поднять налоги для "сверхбогатых", чтобы расширить социальные услуги, бороться с неравенством и усилить защиту окружающей среды.

BBC пишет, что эти выборы были одними из самых поляризованных в последние десятилетия. Оба кандидата предложили разные взгляды на страну, и оба являются аутсайдерами, представляющими политические партии, которые никогда не были в правительстве.

Темы: президентвиборы
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