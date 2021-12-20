Джонсона застали за порушенням локдауну в Британії

Прем’єра Британії Бориса Джонсона сфотографували в садку на Даунінг-стріт разом з дружиною, товариством до 17 співробітників та частуванням 15 травня 2020 року – на той момент у Британії разом могли зустрічатися лише двоє людей, лише на відкритому повітрі та на відстані не менше 2 метрів.

Джерело: фото, оприлюднене The Guardian, BBC

Деталі: На зображенні Борис Джонсон і Керрі сидять за столом із сирною дошкою та вином разом з двома людьми, які вважаються державним службовцем та помічником.

The Guardian

Зазначається, що це збори персоналу після прес-конференції, проведеної тодішнім міністром охорони здоров'я Меттом Хенкоком 15 травня 2020 року. У той день Метт Хенкок закликав людей дотримуватися правил і не користуватися гарною погодою на травневі вихідні для спілкування в групах. Тоді він сказав, що "тепер люди можуть проводити час на свіжому повітрі і займатися спортом так часто, як подобається, і ви можете зустріти ще одну людину поза свого будинку у відкритому, громадському місці. Але, будь ласка, тримайтеся на відстані двох метрів".

На той час школи, паби та ресторани були закриті. Частині людей дозволили повернутися на свої робочі місця, але вказівки свідчили, що має постійно зберігатися 2 м соціальної дистанції.

Представник Даунінг-стріт сказав, що в літні місяці в садку Даунінг-стріт часто відбуваються робочі зібрання. Він зазначив, що "Даунінг-стріт – це будинок прем'єр-міністра, а також його робоче місце. Дружина прем'єр-міністра живе у будинку №10 і, отже, також на законних підставах користується садом".

Нагадаємо: У Британії посилилися питання до Джонсона після витоку у ЗМІ минулорічного відео, на якому співробітники його офісу, в розпал локдауну у грудні 2020 року, жартома вигадують виправдання про свій різдвяний корпоратив. Втім, чи була така вечірка, чи жарти стосуються вигаданої події - точно невідомо.