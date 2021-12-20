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Джонсона застали за нарушением локдауна в Британии

Понедельник, 20 декабря 2021, 05:37
Джонсона застали за нарушением локдауна в Британии
ФОТО: GETTY IMAGES

Премьера Британии Бориса Джонсона сфотографировали в саду на Даунинг-стрит вместе с женой, обществом до 17 сотрудников и угощением 15 мая 2020 года – на тот момент в Британии вместе могли встречаться только два человека, только на открытом воздухе и на расстоянии не менее 2 метров.

Источник: фото, обнародованное The Guardian, BBC

Детали: На изображении Борис Джонсон и Керри сидят за столом с сырной доской и вином вместе с двумя людьми, считающимися государственным служащим и помощником.

 
The Guardian

Отмечается, что это собрание персонала после пресс-конференции, проведенной тогдашним министром здравоохранения Мэттом Хенкоком 15 мая 2020 года. В тот день Мэтт Хэнкок призвал людей соблюдать правила и не пользоваться хорошей погодой на майские выходные для общения в группах. Тогда он сказал, что "теперь люди могут проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом так часто, как нравится, и вы можете встретить еще одного человека вне своего дома в открытом, общественном месте. Но, пожалуйста, держитесь на расстоянии двух метров" .

В то время школы, пабы и рестораны были закрыты. Части людей разрешили вернуться на свои рабочие места, но указания свидетельствовали, что должно постоянно сохраняться 2 м социальной дистанции.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что в летние месяцы в саду Даунинг-стрит часто проходят рабочие собрания. Он отметил, что "Даунинг-стрит – это дом премьер-министра, а также его рабочее место. Жена премьер-министра живет в доме №10 и, следовательно, тоже на законных основаниях пользуется садом".

Напомним: В Британии усилились вопросы к Джонсону после утечки в СМИ прошлогоднего видео, на котором сотрудники его офиса, в разгар локдауна в декабре 2020 года, в шутку придумывают оправдания о своем рождественском корпоративе. Впрочем, была ли такая вечеринка, или шутки касаются вымышленного события - точно неизвестно.

Темы: Великобританиякоронавирус
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