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За неділю в Україні захворіли на ковід більше 2,5 тисячі людей

Понеділок, 20 грудня 2021, 08:18

За добу 19 грудня в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 157 летальних випадків.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них дітей – 250, медпрацівників – 26.

Минулої доби було госпіталізовано 1 241 особу, 157 людей померли, одужали 6 690 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 610 687 осіб;
  • одужало – 3 338 555 осіб;
  • летальних випадків – 93 262;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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