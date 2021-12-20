За неділю в Україні захворіли на ковід більше 2,5 тисячі людей
Понеділок, 20 грудня 2021, 08:18
За добу 19 грудня в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 157 летальних випадків.
Джерело: МОЗ
Деталі: З них дітей – 250, медпрацівників – 26.
Минулої доби було госпіталізовано 1 241 особу, 157 людей померли, одужали 6 690 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 610 687 осіб;
- одужало – 3 338 555 осіб;
- летальних випадків – 93 262;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.
Українська правда