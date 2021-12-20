За неділю в Україні захворіли на ковід більше 2,5 тисячі людей

За добу 19 грудня в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 157 летальних випадків.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них дітей – 250, медпрацівників – 26.

Минулої доби було госпіталізовано 1 241 особу, 157 людей померли, одужали 6 690 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні: