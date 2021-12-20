За воскресенье в Украине заболели ковидом более 2,5 тысячи человек

За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 157 летальных случаев.

Источник: Минздрав

Детали: Из них детей – 250, медработников – 26.

За прошедшие сутки было госпитализировано 1 241 человек, 157 человек умерли, выздоровели 6 690 пациентов.

За все время пандемии в Украине: