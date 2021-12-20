За воскресенье в Украине заболели ковидом более 2,5 тысячи человек
Понедельник, 20 декабря 2021, 07:18
За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 157 летальных случаев.
Источник: Минздрав
Детали: Из них детей – 250, медработников – 26.
За прошедшие сутки было госпитализировано 1 241 человек, 157 человек умерли, выздоровели 6 690 пациентов.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 610 687 человек;
- поправилось – 3 338 555 человек;
- летальных исходов – 93 262;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 503 941.
Украинская правда