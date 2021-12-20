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Боррель про наміри РФ: слід сподіватися на краще, але готуватися до гіршого

Понеділок, 20 грудня 2021, 09:49

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що кінцеві наміри Росії, яка накопичує війська біля України, неясні і можливі різні сценарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму блозі.

"Кінцеві наміри Росії не зрозумілі, за винятком того, що вона прагне послабити Україну. Можуть розвиватися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті в Страсбурзі, ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого" - сказав Боррель.

"Ми не можемо виключити бажання Росії використати цю кризу як важіль для досягнення її заявленої мети змінити систему безпеки в Європі, а також виключити європейців з дискусій. Але ми знаємо, що наші американські союзники не потраплять у цю пастку" - додав він.

За словами головного дипломата ЄС, одних лише слів і заяв недостатньо, щоб змінити розрахунки російського керівництва, і тому так важливо, що лідери ЄС вирішили продовжити діючі економічні санкції та попередили, що будь-який крок Росії проти України матиме тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". 

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів  про так звані "гарантії безпеки" , але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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Теми: Росіявійна


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