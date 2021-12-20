Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель про наміри РФ: слід сподіватися на краще, але готуватися до гіршого

Понеділок, 20 грудня 2021, 08:49
Боррель про наміри РФ: слід сподіватися на краще, але готуватися до гіршого
Боррель. фото з Вікіпедії

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що кінцеві наміри Росії, яка накопичує війська біля України, неясні і можливі різні сценарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму блозі.

"Кінцеві наміри Росії не зрозумілі, за винятком того, що вона прагне послабити Україну. Можуть розвиватися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті в Страсбурзі, ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого" - сказав Боррель.

"Ми не можемо виключити бажання Росії використати цю кризу як важіль для досягнення її заявленої мети змінити систему безпеки в Європі, а також виключити європейців з дискусій. Але ми знаємо, що наші американські союзники не потраплять у цю пастку" - додав він.

За словами головного дипломата ЄС, одних лише слів і заяв недостатньо, щоб змінити розрахунки російського керівництва, і тому так важливо, що лідери ЄС вирішили продовжити діючі економічні санкції та попередили, що будь-який крок Росії проти України матиме тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". 

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів  про так звані "гарантії безпеки" , але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Росія
У Грузії хочуть відкрити спільний з Росією університет
За минулу добу відбулось 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: