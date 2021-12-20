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Боррель о намерениях РФ: следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Понедельник, 20 декабря 2021, 08:49
Боррель о намерениях РФ: следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему
Боррель. фото из Википедии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что конечные намерения России, накапливающей войска на территории Украины, неясны и возможны разные сценарии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем блоге.

"Конечные намерения России не понятны, за исключением того, что она стремится ослабить Украину. Могут развиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему" - сказал Боррель.

"Мы не можем исключить желание России использовать этот кризис как рычаг для достижения его заявленной цели изменить систему безопасности в Европе, а также исключить европейцев из дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку", - добавил он.

По словам главного дипломата ЕС, одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства, и потому так важно, что лидеры Евросоюза решили продлить действующие экономические санкции и предупредили, что любой шаг России против Украины будет иметь тяжелые последствия.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение Альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО также назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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Темы: Росcиявойна
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