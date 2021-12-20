У Маріуполі обіцяють відновити головну ялинку, яка завалилася на Миколая

Ввечері 19 грудня у Маріуполі на площі впала головну ялинка, у міській раді обіцяють відновити її у найближчий час.

Джерело: Маріупольська міськрада, сайт 0629

Деталі: За словами очевидців, ялинка впала через сильний вітер.

В результаті події ніхто не постраждав.

Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки.

Для демонтажу конструкції приїхав автокран, але у вечір неділі у водія виникли складнощі із паркуванням на площі.

У міськраді обіцяють відновити ялинку у найближчий час.

Підрядна організація посилить конструкцію.

Всі інші святкові локації у місті продовжують працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.