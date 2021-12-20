Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Маріуполі обіцяють відновити головну ялинку, яка завалилася на Миколая

Понеділок, 20 грудня 2021, 10:02

Ввечері 19 грудня у Маріуполі на площі впала головну ялинка, у міській раді обіцяють відновити її у найближчий час.

Джерело: Маріупольська міськрада, сайт 0629

Деталі: За словами очевидців, ялинка впала через сильний вітер.

В результаті події ніхто не постраждав.

Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки.

Для демонтажу конструкції приїхав автокран, але у вечір неділі у водія виникли складнощі із паркуванням на площі.

 

У міськраді обіцяють відновити ялинку у найближчий час.

Підрядна організація посилить конструкцію.

 

Всі інші святкові локації у місті продовжують працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.

Українська правда
Теми: святкуванняМаріуполь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам

В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі

Новини 22 грудня: скандал з нардепом-"слугою", 120 тисяч військових РФ на кордоні

Окупанти заявляють, що Путін виділив Криму ще 200 мільярдів

Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП

Аваков про поведінку "слуги", який хамив поліцейським: не єдиний епізод

Усі новини...
святкування
Наступні три вікенди в українців будуть довгими
Епіфаній розповів, як українці переходитимуть на святкування Різдва 25 грудня
У столиці засвітили головну ялинку України
Останні новини
00:28
"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ
23:50
В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам
23:09
Канцлер Німеччини не виключає нового локдауну в країні
22:48
Чоловіка, який намагався розбестити школярку в Львові, розшукували за такий же злочин
22:12
Новини економіки: заочний арешт Дубілета-старшого, Нафтогаз скаржиться на Газпром
21:55
В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі
21:39
інфографікаВ Україні реєструють дедалі менше компаній, але більше ФОПів
21:21
Новини 22 грудня: скандал з нардепом-"слугою", 120 тисяч військових РФ на кордоні
21:07
Чверть українців з листопада стикалася з вимкненням електрики – КМІС
20:52
Водія "слуги" Галушка оштрафували та забрали водійське – Монастирський
Усі новини...