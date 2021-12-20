У Маріуполі обіцяють відновити головну ялинку, яка завалилася на Миколая
Понеділок, 20 грудня 2021, 09:02
Ввечері 19 грудня у Маріуполі на площі впала головну ялинка, у міській раді обіцяють відновити її у найближчий час.
Джерело: Маріупольська міськрада, сайт 0629
Деталі: За словами очевидців, ялинка впала через сильний вітер.
В результаті події ніхто не постраждав.
Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки.
Для демонтажу конструкції приїхав автокран, але у вечір неділі у водія виникли складнощі із паркуванням на площі.
У міськраді обіцяють відновити ялинку у найближчий час.
Підрядна організація посилить конструкцію.
Всі інші святкові локації у місті продовжують працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.
Українська правда