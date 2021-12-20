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У Маріуполі обіцяють відновити головну ялинку, яка завалилася на Миколая

Понеділок, 20 грудня 2021, 09:02
У Маріуполі обіцяють відновити головну ялинку, яка завалилася на Миколая

Ввечері 19 грудня у Маріуполі на площі впала головну ялинка, у міській раді обіцяють відновити її у найближчий час.

Джерело: Маріупольська міськрада, сайт 0629

Деталі: За словами очевидців, ялинка впала через сильний вітер.

В результаті події ніхто не постраждав.

Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки.

Для демонтажу конструкції приїхав автокран, але у вечір неділі у водія виникли складнощі із паркуванням на площі.

 

У міськраді обіцяють відновити ялинку у найближчий час.

Підрядна організація посилить конструкцію.

 

Всі інші святкові локації у місті продовжують працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.

Українська правда

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Теми: святкуванняМаріуполь
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