В Мариуполе обещают восстановить главную елку, которая обрушилась на Николая
Понедельник, 20 декабря 2021, 09:02
Вечером 19 декабря в Мариуполе на площади упала главная елка, в городском совете обещают восстановить ее в ближайшее время.
Источник: Мариупольский горсовет, сайт 0629
Детали: По словам очевидцев, елка упала из-за сильного ветра.
В результате происшествия никто не пострадал.
Предварительно известно, что сломалась конструкция елки.
Для демонтажа конструкции приехал автокран, но вечером воскресенья у водителя возникли сложности с парковкой на площади.
В горсовете обещают восстановить елку в ближайшее время.
Подрядная организация усилит конструкцию.
Все остальные праздничные локации в городе продолжают работать: ярмарка, каток, резиденция Святого Николая.
Украинская правда