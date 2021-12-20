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В Мариуполе обещают восстановить главную елку, которая обрушилась на Николая

Понедельник, 20 декабря 2021, 09:02
В Мариуполе обещают восстановить главную елку, которая обрушилась на Николая

Вечером 19 декабря в Мариуполе на площади упала главная елка, в городском совете обещают восстановить ее в ближайшее время.

Источник: Мариупольский горсовет, сайт 0629

Детали: По словам очевидцев, елка упала из-за сильного ветра.

В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительно известно, что сломалась конструкция елки.

Для демонтажа конструкции приехал автокран, но вечером воскресенья у водителя возникли сложности с парковкой на площади.

 

В горсовете обещают восстановить елку в ближайшее время.

Подрядная организация усилит конструкцию.

 

Все остальные праздничные локации в городе продолжают работать: ярмарка, каток, резиденция Святого Николая.

Украинская правда

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Темы: празднованияМариуполь
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