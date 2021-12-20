У Києві в неділю дещо знизилась кількість нових хворих і смертей від Covid-19

За добу 19 грудня у столиці зареєстрували 497 нових випадків коронавірусу, 11 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 497 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 11 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (147), Оболонському (67) та в Шевченківському (61) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірус та 54 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 321 147 підтверджених випадків коронавірусу, 8 019 хворих померли, 299 228 подолали коронавірус, з них 683 за минулу добу.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин