Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве в воскресенье немного снизилось количество новых больных и смертей от Covid-19

Понедельник, 20 декабря 2021, 10:29

За сутки 19 декабря в столице зарегистрировали 497 новых случаев коронавируса, 11 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 11 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (147), Оболонском (67) и Шевченковском (61) районах.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом и 54 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 321 147 подтвержденных случаев коронавируса, 8 019 больных умерли, 299 228 преодолели коронавирус, из них 683 за минувшие сутки.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина "сложилось впечатление", что "Украина готовит наступление на Донбасс"

Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал – адвокаты

Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты

СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"

Коронавирус: только 2 области Украины остаются "красными"

"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

Все новости...
Киев
В Киеве отменили несколько рейсов электрички
Коронавирус в Киеве унес уже более 8 тысяч жизней
Укрзализныця: центральный вокзал в Киеве ограничивал работу, пассажиров эвакуировали
Последние новости
14:11
Главнокомандующий: в приказ о военном учете женщин внесли сотню профессий, бежать в военкомат не надо
14:07
COVID-штамм Омикрон вызывает на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта. исследование
13:54
Греция возвращает маски на улицах и отменяет массовые гуляния перед Новым годом
13:38
фотоУкраинской армии передали отремонтированный МиГ-29
13:27
В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол
13:20
Домашние экспресс-тесты на COVID-19 не действуют в транспорте и общественных заведениях – Минздрав
13:20
Акционеры "Укрнафты" снова не собрались
13:12
В Украину идет потепление и снег с дождем
13:10
"7 лет страдала": во Львове прооперировали девочку, у которой не открывался рот
13:10
Путин заявил, что США со своими ракетами уже на "пороге его дома", а Украину создал Ленин
Все новости...