В Киеве в воскресенье немного снизилось количество новых больных и смертей от Covid-19

За сутки 19 декабря в столице зарегистрировали 497 новых случаев коронавируса, 11 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 11 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (147), Оболонском (67) и Шевченковском (61) районах.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом и 54 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 321 147 подтвержденных случаев коронавируса, 8 019 больных умерли, 299 228 преодолели коронавирус, из них 683 за минувшие сутки.

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