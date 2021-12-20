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Арахамія оцінив ймовірність розпаду монокоаліції

Понеділок, 20 грудня 2021, 09:34
Арахамія оцінив ймовірність розпаду монокоаліції
Арахамія. фото "Слуги народу"

Імовірність розпаду парламентської монокоаліції становить близько 10 відсотків, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Арахамія в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ймовірність такого сценарію (розпад монокоаліції) відсотків десять. Тому що починається передвиборчий цикл, і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо у округах".

Деталі: Проте народний депутат зазначив, що якщо все ж таки це станеться, то "доведеться створювати ширшу коаліцію, вже справжню коаліцію".

Відповідаючи на уточнююче запитання, з ким саме можливий новий формат парламентської більшості, Арахамія сказав: "Звичайно, з групами".

За його словами, у фракції "Слуга народу" та парламентських груп "Довіра" та "За майбутнє" на багато питань бачення співпадає, про що свідчать і голосування за законопроєкти.

Арахамія нагадав, що у разі якщо домовитися про коаліцію не виходить, то закон передбачає дострокові вибори до парламенту.

"Але більшість людей у ​​цих групах та інших партіях розуміють, що багато хто з них не пройде до наступного парламенту, тому будуть змушені знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала", - зазначив нардеп.

Він підкреслив, що не бачить "такої прямої фатальної загрози розвалу коаліції".

Теми: коаліціяСлуга народуАрахамія
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