Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10 процентов, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Вероятность такого сценария (распад монокоалиции – ИФ) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах".

Детали: Однако народный депутат отметил, что если все же это произойдет, то "придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию".



Отвечая на уточняющий вопрос, с кем именно возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно же, с группами".



По его словам, у фракции "Слуга народа" и парламентских групп "Довіра" и "За майбутнє" на многие вопросы видение совпадает, о чем свидетельствуют и голосованиям за законопроекты.



Арахамия напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.



"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - отметил нардеп.



Он подчеркнул, что не видит "такой прямой фатальной угрозы развала коалиции".