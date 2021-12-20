Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции

Понедельник, 20 декабря 2021, 10:34
Арахамия. фото "Слуги народа"

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10 процентов, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вероятность такого сценария (распад монокоалиции – ИФ) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах".

Детали: Однако народный депутат отметил, что если все же это произойдет, то "придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию".

Отвечая на уточняющий вопрос, с кем именно возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно же, с группами".

По его словам, у фракции "Слуга народа" и парламентских групп "Довіра" и "За майбутнє" на многие вопросы видение совпадает, о чем свидетельствуют и голосованиям за законопроекты.

Арахамия напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что не видит "такой прямой фатальной угрозы развала коалиции".

Темы: коалицияСлуга народаАрахамия
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина "сложилось впечатление", что "Украина готовит наступление на Донбасс"

Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал – адвокаты

Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты

СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"

Коронавирус: только 2 области Украины остаются "красными"

"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

Все новости...
коалиция
Сложение 150 депутатами мандатов не приведет к роспуску Рады – представитель ВР
"Батькивщина" объяснила, почему голосовала со "слугами" за отставку Разумкова: не было выбора
Разумков: Мы увидели новую коалицию "слуг" с "Батькивщиной"
Последние новости
14:11
Главнокомандующий: в приказ о военном учете женщин внесли сотню профессий, бежать в военкомат не надо
14:07
COVID-штамм Омикрон вызывает на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта. исследование
13:54
Греция возвращает маски на улицах и отменяет массовые гуляния перед Новым годом
13:38
фотоУкраинской армии передали отремонтированный МиГ-29
13:27
В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол
13:20
Домашние экспресс-тесты на COVID-19 не действуют в транспорте и общественных заведениях – Минздрав
13:20
Акционеры "Укрнафты" снова не собрались
13:12
В Украину идет потепление и снег с дождем
13:10
"7 лет страдала": во Львове прооперировали девочку, у которой не открывался рот
13:10
Путин заявил, что США со своими ракетами уже на "пороге его дома", а Украину создал Ленин
Все новости...