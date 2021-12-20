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Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции

Понедельник, 20 декабря 2021, 09:34
Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции
Арахамия. фото "Слуги народа"

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10 процентов, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вероятность такого сценария (распад монокоалиции – ИФ) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах".

Детали: Однако народный депутат отметил, что если все же это произойдет, то "придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию".

Отвечая на уточняющий вопрос, с кем именно возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно же, с группами".

По его словам, у фракции "Слуга народа" и парламентских групп "Довіра" и "За майбутнє" на многие вопросы видение совпадает, о чем свидетельствуют и голосованиям за законопроекты.

Арахамия напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что не видит "такой прямой фатальной угрозы развала коалиции".

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Темы: коалицияСлуга народаАрахамия
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