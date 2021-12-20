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У Польщі повідомили про нові спроби перетину кордону з Білорусі, у тому числі силові

Понеділок, 20 грудня 2021, 11:09

Минулої доби кордон Білорусі з Польщею спробували незаконно перетнути 69 осіб, з них 26 проривалися через нього силою однією групою. 

Як повідомляє RMF24, про це повідомили у Прикордонній службі, пише "Європейська правда".

"На ділянці кордону біля Черемхи 26 іноземців силою проривалися через кордон. Натомість на ділянках в Плаській, Наревце і Дубичах Церковних перетнути кордон спробували групи з кількох осіб", - повідомили у пресслужбі прикордонників.

З початку року Польща зафіксувала вже понад 40 тисяч спроб нелегального перетину з Білорусі. Грудень поки залишається місяцем з найменшою кількістю випадків - близько 1200, тоді як у рекордному жовтні зафіксували 17,5 тисяч.

Як відомо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам продовжити мандрівку в ЄС.

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Теми: ПольщаБілорусь


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