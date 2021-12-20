В Польше сообщили о новых попытках пересечения границы с Беларусью, в том числе силовых

За прошедшие сутки границу Беларуси с Польшей попытались незаконно пересечь 69 человек, из них 26 прорывались через него силой одной группой.

Как сообщает RMF24, об этом сообщили в Пограничной службе, пишет "Европейская правда".

"На участке границы около Черемхи 26 иностранцев силой прорывались через границу. На участках в Пласской, Наревце и Дубичах Церковных пересечь границу попробовали группы из нескольких человек", - сообщили в пресс-службе пограничников.

С начала года Польша зафиксировала уже более 40 тысяч попыток нелегального пересечения из Беларуси. Декабрь пока остается месяцем с наименьшим количеством случаев – около 1200, в то время как в рекордном октябре зафиксировали 17,5 тысяч.

Как известно, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда около пункта пропуска собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация успокоилась, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам продолжить путешествие в ЕС.

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