Українці вважають РНБО сильнішим за Раду і Кабмін

24% українців вважають Раду нацбезпеки та оборони сильним органом, тоді як Кабінет міністрів вважають сильним 8%, а Верховну Раду – лише 6% опитаних.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 14-16 грудня

Дослівно соціологи: "Чверть опитаних вважають сьогодні РНБО сильним органом, третина – слабким, ще третина – ні сильним, ані слабким".

Деталі: Парламент сильним вважають 6%, 61% – слабким, ще 31% – ні сильним, ані слабким.

Президента сильним вважають 16%, 40% – слабким, ще 43% – ні сильним, ані слабким.

Прем’єр-міністра сильним вважають 8%, 42% – слабким, ще 42% – ні сильним, ані слабким.

Опозицію в парламенті сильною вважають 15%, 43% – слабкою, ще 35% – ні сильною, ані слабкою.

Коаліцію сильною вважають 11%, 44% – слабкою, ще 33% – ні сильною, ані слабкою.

Дослідження тривало з 14 по 16 грудня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.