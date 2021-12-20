Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинцы считают, что СНБО сильнее, чем Рада и Кабмин

Понедельник, 20 декабря 2021, 11:36
Заседание СНБО. Фото president.gov.ua

24% украинцев считают Совет нацбезопасности и обороны сильным органом, тогда как Кабинет министров считают сильным 8%, а Верховную Раду – только 6% опрошенных.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 декабря

Дословно социологи: "Четверть опрошенных считают сегодня СНБО сильным органом, треть – слабым, треть – ни сильным, ни слабым". 

 

Детали: Парламент сильным считают 6%, 61% – слабым, еще 31% – ни сильным, ни слабым.

Президента сильным считают 16%, 40% – слабым, еще 43% – ни сильным, ни слабым.

Премьер-министра сильным считают 8%, 42% – слабым, еще 42% – ни сильным, ни слабым. 

 

Оппозицию в парламенте сильной считают 15%, 43% – слабой, еще 35% – ни сильной, ни слабой.

Коалицию сильной считают 11%, 44% – слабой, еще 33% – ни сильной, ни слабой. 

 

Исследование проходило с 14 по 16 декабря. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: СНБОВерховная РадаКабинет министровсоциологияопрос
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина "сложилось впечатление", что "Украина готовит наступление на Донбасс"

Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал – адвокаты

Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты

СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"

Коронавирус: только 2 области Украины остаются "красными"

"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

Все новости...
СНБО
"Уголовного авторитета" из санкционного списка СНБО выдворили в Армению
Данилов считает, что военных РФ на границе недостаточно для нападения
Глава ВС отреагировал на критические заявления из ОП и СНБО об украинских судах
Последние новости
14:11
Главнокомандующий: в приказ о военном учете женщин внесли сотню профессий, бежать в военкомат не надо
14:07
COVID-штамм Омикрон вызывает на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта. исследование
13:54
Греция возвращает маски на улицах и отменяет массовые гуляния перед Новым годом
13:38
фотоУкраинской армии передали отремонтированный МиГ-29
13:27
В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол
13:20
Домашние экспресс-тесты на COVID-19 не действуют в транспорте и общественных заведениях – Минздрав
13:20
Акционеры "Укрнафты" снова не собрались
13:12
В Украину идет потепление и снег с дождем
13:10
"7 лет страдала": во Львове прооперировали девочку, у которой не открывался рот
13:10
Путин заявил, что США со своими ракетами уже на "пороге его дома", а Украину создал Ленин
Все новости...