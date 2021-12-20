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Украинцы считают, что СНБО сильнее, чем Рада и Кабмин

Понедельник, 20 декабря 2021, 10:36
Украинцы считают, что СНБО сильнее, чем Рада и Кабмин
Заседание СНБО. Фото president.gov.ua

24% украинцев считают Совет нацбезопасности и обороны сильным органом, тогда как Кабинет министров считают сильным 8%, а Верховную Раду – только 6% опрошенных.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 декабря

Дословно социологи: "Четверть опрошенных считают сегодня СНБО сильным органом, треть – слабым, треть – ни сильным, ни слабым". 

 

Детали: Парламент сильным считают 6%, 61% – слабым, еще 31% – ни сильным, ни слабым.

Президента сильным считают 16%, 40% – слабым, еще 43% – ни сильным, ни слабым.

Премьер-министра сильным считают 8%, 42% – слабым, еще 42% – ни сильным, ни слабым. 

 

Оппозицию в парламенте сильной считают 15%, 43% – слабой, еще 35% – ни сильной, ни слабой.

Коалицию сильной считают 11%, 44% – слабой, еще 33% – ни сильной, ни слабой. 

 

Исследование проходило с 14 по 16 декабря. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: СНБОВерховная РадаКабинет министровсоциологияопрос
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