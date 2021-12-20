Зеленський виграє в опонентів перший тур президентських виборів – КМІС

Чинний глава держави Володимир Зеленський виграв би перший тур виборів президента, якби вони відбулися зараз.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: На виборах президента України в першому турі, якби він відбувався в середині грудня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський, за якого проголосували б 17% серед усіх респондентів і 27,6% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – Петро Порошенко (відповідно, 9,9% і 16%).

Третє місце "ділять" з майже однаковою підтримкою (різниця в межах похибки) Юрій Бойко (5,8% і 9,4%) і Юлія Тимошенко (5,5% і 9%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Довідково: КМІС провів всеукраїнське опитування протягом 9-17 грудня 2021 року. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.