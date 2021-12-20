Зеленский выигрывает у оппонентов первый тур президентских выборов – КМИС

Действующий глава государства Владимир Зеленский выиграл первый тур выборов президента, если бы они состоялись сейчас.

Источник: опрос Киевского международного института социологии

Детали: На выборах президента Украины в первом туре, будь он в середине декабря, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 17% среди всех респондентов и 27,6% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте – Петр Порошенко (соответственно 9,9% и 16%).

Третье место "делят" с почти одинаковой поддержкой (разница в пределах погрешности) Юрий Бойко (5,8% и 9,4%) и Юлия Тимошенко (5,5% и 9%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Справка: КМИС провел всеукраинский опрос в течение 9-17 декабря 2021 года. Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.