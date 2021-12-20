Двоє бійців підірвались на вибухівці в зоні ООС: стан одного – тяжкий

Двоє українських військовослужбовців у понеділок підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості".

Деталі: Місце, де сталася надзвичайна події, традиційно не називається. З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, зазначають у штабі.

Що передувало: 19 грудня окупанти двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.