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Двоє бійців підірвались на вибухівці в зоні ООС: стан одного – тяжкий

Понеділок, 20 грудня 2021, 12:17
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

Двоє українських військовослужбовців у понеділок підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця –  тяжкий, другого - середньої тяжкості".

Деталі: Місце, де сталася надзвичайна події, традиційно не називається. З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, зазначають у штабі.

Що передувало: 19 грудня окупанти двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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