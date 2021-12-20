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Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Понедельник, 20 декабря 2021, 12:17
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

Два украинских военнослужащих в понедельник подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воинам оказана ​​медицинская помощь, они были эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести".

Детали: Место, где произошло чрезвычайное происшествие, традиционно не называется. С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, отмечают в штабе.

Что предшествовало: 19 декабря оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс
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