Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое
Два украинских военнослужащих в понедельник подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воинам оказана медицинская помощь, они были эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести".
Детали: Место, где произошло чрезвычайное происшествие, традиционно не называется. С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, отмечают в штабе.
Что предшествовало: 19 декабря оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.