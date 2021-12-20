Більшість українців підтримують розпуск Ради і Кабміну

Понад половина українців підтримують розпуск Верховної Ради і Кабінету міністрів.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 14-16 грудня

Дослівно соціологи: "Більшість опитаних підтримують розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів: 63% і 58% відповідно".

Деталі: Водночас відставку й перевибори президента підтримують 43% опитаних. Проти такого сценарію 54% українців.

Варто відзначити, що порівняно з літом-осінню кількість людей, які підтримують розпуск парламенту, зросла.

Так само зросла і кількість українців, які підтримують розпуск Кабміну і відставку президента.

Дослідження тривало з 14 по 16 грудня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.