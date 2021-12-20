Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість українців підтримують розпуск Ради і Кабміну

Понеділок, 20 грудня 2021, 11:22
Більшість українців підтримують розпуск Ради і Кабміну
Фото з сайту ВР

Понад половина українців підтримують розпуск Верховної Ради і Кабінету міністрів.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 14-16 грудня  

Дослівно соціологи: "Більшість опитаних підтримують розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів: 63% і 58% відповідно". 

 

Деталі: Водночас відставку й перевибори президента підтримують 43% опитаних. Проти такого сценарію 54% українців.

Варто відзначити, що порівняно з літом-осінню кількість людей, які підтримують розпуск парламенту, зросла.

 

Так само зросла і кількість українців, які підтримують розпуск Кабміну і відставку президента.

 

Дослідження тривало з 14 по 16 грудня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівсоціологіяопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: