Большинство украинцев поддерживают роспуск Рады и Кабмина

Более половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 декабря

Дословно социологи: "Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета Министров: 63% и 58% соответственно".

Детали: В то же время отставку и перевыборы президента поддерживают 43% опрошенных. Против такого сценария 54% украинцев.

Стоит отметить, что по сравнению с летом-осенью количество людей, поддерживающих роспуск парламента, возросло.

Так же возросло и количество украинцев, поддерживающих роспуск Кабмина и отставку президента.

Исследование проходило с 14 по 16 декабря. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.