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Большинство украинцев поддерживают роспуск Рады и Кабмина

Понедельник, 20 декабря 2021, 12:22
Фото с сайта ВР

Более половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 декабря

Дословно социологи: "Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета Министров: 63% и 58% соответственно". 

 

Детали: В то же время отставку и перевыборы президента поддерживают 43% опрошенных. Против такого сценария 54% украинцев.  

Стоит отметить, что по сравнению с летом-осенью количество людей, поддерживающих роспуск парламента, возросло.

 

Так же возросло и количество украинцев, поддерживающих роспуск Кабмина и отставку президента.

 

Исследование проходило с 14 по 16 декабря. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКабинет министровсоциологияопрос
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