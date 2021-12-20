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У другому турі виборів Зеленський має найбільшу перевагу лише над Бойком

Понеділок, 20 грудня 2021, 11:46
У другому турі виборів Зеленський має найбільшу перевагу лише над Бойком
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Якби вибори президента відбувалися у грудні 2021 року, то у другому турі виборів чинний президент Володимир Зеленський має перевагу над опонентами, проте різниця між кандидатами від 3-11% до 20%.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно: "У другому турі виборів президента Володимир Зеленський перемагає Петра Порошенка, Юрія Бойка і Дмитра Разумкова.

У парі Зеленський - Юлія Тимошенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але різниця – у межах статистичної похибки".

Деталі: Зокрема, респондентам моделювалися 5 ситуацій можливого другого туру виборів президента: Зеленський проти Порошенка, Тимошенко, Бойка і Разумкова, а також пара Порошенко проти Тимошенко.

За результатами опитування, Зеленський перемагає в другому турі Порошенка (55,7% проти 44,3% серед тих, хто визначився з вибором), Бойка (60,2% проти 39,8%) і Разумкова (53,2% проти 46,8%).

Водночас у парі Зеленський-Тимошенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але різниця – у межах похибки.

У парі Порошенко-Тимошенко 45,2% підтримали б Порошенка,  а 54,8% – Тимошенко.

 

Довідково: КМІС провів опитування 9-17 грудня 2021 року методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI) було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийопитуваннясоціологіяпрезидентвибори
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